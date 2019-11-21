Группа Coldplay не будет проводить гастрольный тур в поддержку нового альбома: причина

Знаменитая британская рок-группа Coldplay отказалась от будущего концертного тура в поддержку альбома Everyday Life, который появится в сети 22 ноября. Музыканты решили, что не хотят вредить окружающей среде.

О таком неожиданном решении заявил фронтмен Coldplay Крис Мартин, сообщают в BBC News. Он отметил, что делать концертный тур таким, как обычно, он не видит смысла, поэтому на будущее Крис и музыканты будут искать другие способы проведения более экологичных концертов. На размышления они планируют выделить около 2 лет.

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Мы мечтаем о шоу без одноразового пластика и с использованием солнечных батарей,

– заявил Мартин, добавив, что они также планируют сократить выбросы двуокиси углерода к нулю.

Что касается ближайших концертов группы Coldplay, то все средства с презентации альбома в Иордании и в Лондоне будут переданы благотворительным организациям, которые занимаются защитой окружающей среды.

Группа Coldplay проводила международные концертные туры в поддержку всех своих студийных альбомов. Последний, седьмой, тур состоялся в 2016-2017 годах в поддержку альбома A Head Full of Dreams.