Группа DILEMMA презентовала танцевальную песню "камикадзе": зажигательный трек

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Группа DILEMMA презентовала танцевальную песню "камикадзе"
Группа DILEMMA презентовала танцевальную песню "камикадзе" / Пресс-служба

Украинская группа DILEMMA продолжает удивлять поклонников. Музыканты презентовали новую песню "Камикадзе", к которой вскоре начнут снимать экстремальный клип.

Премьера песни состоялась 21 ноября в эфире одной из радиостанций. Впоследствии lyric-видео появилось и в YouTube и уже покоряет сеть ритмичностью.

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"Мы взрываем танцполы, заряжаем драйвом. Мы настоящие украинские камикадзе. Наши треки качают каждую голову, каждое тело, каждый кроссовок и подбор. И все это мы видим на наших концертах", — рассказали участники группы DILEMMA.

Гурт DILEMMA
Группа DILEMMA выпустила новую песню / пресс-служба

Стоит отметить, что Jay и Masta работали вместе с саундпродюсером группы Томашем Лукачем. Изюминкой трека стал вокал певицы Ники.

"Ты видишь, как я... Эй! Подрываю музыкой людей" – главный месседж песни. Под нее невозможно усидеть на месте. Наша музыка призывает каждого дать свободу своему внутреннему камикадзе", – добавил Jay.

Слушайте новую песню группы DILEMMA – "Камикадзе" (аудио):

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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