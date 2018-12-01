Группа "Друга ріка" показала свое будущее в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас": видео

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Участник группы "Друга ріка"
Участник группы "Друга ріка" / Пресс-служба

Украинская рок-группа "Друга ріка" презентовала новый видеоклип на песню "Дождь/ Пусть умоет нас", идею которого вынашивали семь лет. В нем четверо участников команды заглянули в будущее и показали своим поклонникам себя в глубокой старости.

Один из своих сценариев о старости группа "Друга ріка" решила воплотить в жизнь еще в своей молодости. Поэтому видение на свое будущее команда изобразила в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас", режиссером которого стал экс-участник группы Виктор Скуратовский. Он, к слову, тоже появился в кадрах.

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Трек "Дождь/ Пусть умоет нас" стал вершиной альбома "Пирамида". По мнению участников группы, старость дана для того, чтобы сделать важные итоги в своей жизни.

Никогда не знаешь, доживут ли те музыканты до старости, поэтому решили примерить ее на себя заранее. Сценарий был придуман еще в 2011 году, когда мы снимали "Незнакомку". Поэтому было бы странно, если бы я не написал Виктору Скуратовскому, чтобы воплотить задуманное в реальность вместе. Он после некоторых колебаний все же согласился на кратковременное объединение группы. Как результат, мы получили видео из будущего. Видео о нас самих,
– прокомментировал новый клип лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

Учасник гурту Участник группы "Друга ріка" в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас" / Пресс-служба

Новий кліп Участник группы "Друга ріка" в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас" / Пресс-служба

Новий кліп Участник группы "Друга ріка" в новом клипе на песню "Дождь/ Пусть умоет нас" / Пресс-служба

Видео снимали в родном городе группы Киеве. Именно там ребята проводят больше всего времени вместе. Местные узнают в клипе такие места, как ВДНХ или Бессарабка, однако родной локацией съемки для участников группы стала их репетиционная база. Ведь именно там все начиналось.

Смотреть клип "Другої ріки" на песню "Дождь/ Пусть умоет нас" (видео):

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Новости Киева Новости культуры
Источник: 24 канал
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