Группа "Фиолет" готовится к онлайн-концерту в рамках национального карантина

Во время национального карантина артистам пришлось отменить или перенести все запланированные мероприятия. Однако некоторые музыканты нашли альтернативу для реализации своего творчества. Так, рок-группа "Фиолет" сегодня, 18 марта, даст онлайн концерт.

Несмотря на то, что изо дня в день в Украине усиливаются меры безопасности в рамках противодействия пандемии коронавируса, население сконцентрировано на глобальной проблеме. Чтобы избежать паники и разгрузить мысли людей, именитые артисты присоединяются к проведению концертов в онлайне. Так, одними из первых на просторах украинского шоу-бизнеса инициативу поддержала рок-группа "Фиолет".

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21 марта у музыкантов было запланировано выступление в Киеве, которое им пришлось перенести. Однако они решили не оставлять фанатов без своей музыки и уже сегодня, 18 марта, в 21:45 готовы порадовать поклонников концертом в формате онлайн-квартирника на официальном ютуб-канале.

Эксклюзивно для "Утро на 24" фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк отметил, что музыканты готовы к такой инициативе и довольны, что их творчеством смогут насладиться меломаны даже в тех уголках страны, где ребята никогда раньше не появлялись с живыми выступлениями.

Это будет акустическая версия концерта. Формат квартирника. Мы сделаем максимально возможный эффект присутствия наших слушателей со всей Украины. Будем играть и старые песни и презентуем и несколько абсолютно новых вещей, которые готовим уже в следующих альбомах. Будем вдохновлять людей на хорошее настроение и спокойствие,

– прокомментировал музыкант.

Кроме того, лидер коллектива отметил, что сегодня важно понимать, современные обстоятельства – это вызов, который нам важно пройти вместе: "Я точно не распространяю панику. Я гораздо тщательнее стал мыть руки, прислушиваюсь к советам специалистов. Я стараюсь меньше контактировать с людьми, с собакой гуляю, в магазины за продуктами хожу... Если мы все будем придерживаться правил, то слухи о том, что карантин продлят на апрель и май, останутся слухами".

Фронтмен группы "Фиолет" об онлайн-квартирнике: смотрите видео онлайн

Напомним, что с 12 марта до 3 апреля в Украине объявлен карантин во избежание распространения заболевания коронавирусом. Власть усиливает меры безопасности: ограничивает работу заведений общественного питания, кинотеатров, ТРЦ, заведений развлечений и услуг и движение общественного транспорта. По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.