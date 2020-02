Группа "Фиолет" выступит на концерте британских альтернативщиков Nothing But Thieves

Популярная украинская группа "Фиолет" станет частью громкого концерта британских альтернативщиков Nothing But Thieves в Киеве. Музыканты разделят сцену столичной концертной площадки Stereo Plaza 21 марта.

Как известно, группа Nothing But Thieves планирует во второй раз выступить в Украине. Британский коллектив даст громкие концерты в трех городах – Киеве, Львове и Харькове. Выступления запланированы на конец марта 2020 года, поэтому меломаны уже скоро смогут насладиться любимыми треками группы.

Кто такие Nothing But Thieves?Это популярная британская группа, в которую входят Конор Мейсон, Джо Лэнгридж-Браун, Дом Крейк, Филип Блейк и Джеймс Прайс. Всего за 7 лет существования коллектив получил мировую славу и записал два успешных альбома. Начинали карьеру музыканты с выступлений на разогреве, в частности, у Awolnation, Arcade Fire, Джорджа Эзры, Muse, Red Hot Chili Peppers. Но после подписания контракта с RCA Records коллектив с легкостью собирает концерты, которые отмечаются аншлагами. Секрет славы Nothing But Thieves – самобытная музыка, которая соединила тяжелый рок, инди и классическую альтернативу, а также вокал Конора Мейсона.



Nothing But Thieves выступит в Киеве / Пресс-служба

В столице зрителей ждет еще один громкий перформанс от "Фиолета". Именно эта группа будет выступать на сапорте у британских коллег.

"О Nothing But Thieves, как и большинстве, я узнал, когда в 2015-м вышел их дебютный одноименный альбом. Меня сразу приятно поразил вокал Конора Мейсона и то, как команда стильно и грамотно сочетает классическую гитарную музыку с современными трендами. Потом было несколько лайвов в Украине, которые только подтвердили их уровень. Приглашение поддержать NBS на их столичном концерте прилетело неожиданно. Тем не менее, ожидания самые наилучшие: одна из крупнейших концертных площадок страны, одна из лучших европейских банд и общие поклонники. К концерту мы готовим не только сет из наших лучших песен, но и представим обновленный состав группы "Фиолет", – рассказал солист группы Сергей Мартынюк.

Смотрите концертное видео группы "Фиолет":