Группа Go_A дала интервью известной блогеру и ведущей Евровидения Никки де Джагер: самое главное

Украинский музыкальный коллектив Go_A, который победил в Нацотборе в Украине и стал участником Евровидения-2020, дал интересное интервью популярной голландской блогерше Никки де Джагер, которую из соцсетей еще знают как NikkieTutorials. Именно она должна была стать ведущей события, которое в этом году вынужденно отменили из-за коронавируса.

В разговоре с блогером приняли участие вокалистка группы Екатерина Павленко и основатель коллектива Тарас Шевченко. Разговор по видеосвязи начался с того, что Никки поинтересовалась, чем занимаются музыканты на карантине, на что те ответили, что пишут новые песни и дают онлайн-концерты. Тарас отметил, что сейчас замечательный период сделать то, на что всегда не хватало времени, сообщает 24 канал.

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Никки спросила музыкантов, о чем их песня Solovey, обновленную версию которой они недавно презентовали в сети. Екатерина отметила, что это песня о девушке, которая любит, но понимает, что любимый серьезно ее не воспринимает. Ведущая подчеркнула, что техника пения, которую использует в своей песне Екатерина, невероятная, поэтому поинтересовалась, как у нее так получается и даже попросила продемонстрировать во время интервью.

Это такой народный стиль пения: когда она была маленьким ребенком, она узнала об этой технике от своей бабушки, которая так пела. Бабушка пела старые народные песни, чтобы собраться со своими друзьями, и Катя слушала их и влюблялась в украинские песни того времени,

– рассказал Тарас Шевченко.

Никки де Джагер также поинтересовалась, не расстроились ли они, когда узнали, что Евровидение-2020 в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавируса. Основатель коллектива объяснил, что сначала они мучили себя вопросами, почему именно с ними так случилось и в этом году, но они поняли, что вместо того, чтобы плакать и жалеть себя, они могут писать новые песни. Добавим, что группа согласилась представлять Украину в 2021 году на Евровидении в том же Роттердаме, правда, с новой песней в соответствии с новыми правилами.

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Фавориты группы Go_A на Евровидении-2020

Екатерина Павленко и Тарас Шевченко также поделились своими двумя фаворитами, которые могли выступить на Евровидении-2020 – это представитель из Литвы (группа The Roop, которая состоит из троих участников) и представитель Швейцарии (певец Gjon's Tears).

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