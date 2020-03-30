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Группа Go_A представит новую песню на Евровидение-2021 на украинском языке

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Группа Go_A представят новую песню на Евровидение / СТБ

Победители Национального отбора на Евровидение группа Go_A представят новую песню не на иностранном, а на украинском языке.

Ежегодный песенный конкурс Евровидение, который должен был состояться 12 мая в Роттердаме, организаторы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса и перенесли на 2021 год. Отмена Евровидение состоялось впервые за 65-летнюю карьеру музыкального конкурса.

Интересно Песни участников Евровидения-2020 выйдут в совместном альбоме: детали

Организаторы позволили остаться участникам, которые боролись за победу в 2020 году, впрочем согласно правилам Евровидения, всем участникам конкурса придется представить новые синглы. Такое решение обнародовал европейский вещательный союз (EBU).


Группа Go_A представит новую песню до 2021 года

Победители Национального отбора на Евровидение отметили, что новая песня будет на украинском языке, однако представят они ее аж в следующем году.

Это будет украинская песня. Вы слышали от нас хоть одну украинскую песню? Это точно не будет новый "Соловей". Нам надо будет прыгнуть еще выше. Мы напишем несколько песен, а вы выберете ту, которая вам больше всего понравится,
– отметили исполнители группы.

После победы в Нацотборе на Евровидение на малоизвестную ранее группу Go_A посыпался шквал внимания от украинских медиа, а иностранным изданиям исполнители уже успели дать 11 интервью. Группа признается, что они совсем не ожидали, что станут такими узнаваемыми.

Что известно о группе Go_A?

Группа Go_A – это киевский квартет, который исполняет песни в собственноручно созданном музыкальном стиле "укр-транс". В своем творчестве группа сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фолк.

В состав коллектива входят: Тарас Шевченко – клавишные, сэмплер, перкуссия; Екатерина Павленко – вокал, перкуссия; Иван Григоряк – гитара; Игорь Диденчук – свирель.

Группа Gо_A – довольно особенная, ведь сочетает в себе украинские народные мотивы и мотивы народов мира, выполняемые на многих музыкальных инструментах: свирели, бандуре, окарине, джембе и других. Таким образом создается уникальное звучание.

Несмотря на то, что группа зародилась еще в 2012 году, настоящую популярность получила после победы в Национальном отборе на Евровидение.

Отмена Евровидение и новая песня Go_A: смотрите видео

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Музыка LifeStyle Go_A Евровидение Евровидение 2020
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