Группа Go_A презентовала обновленный трек Solovey. который должен зазвучать на Евровидении-2020

Украинский коллектив Go_A, который должен был в 2020 году выступать на международном шоу Евровидение, презентовал свой конкурсный трек. Специально к поездке в Роттердам артисты несколько изменили композицию Solovey, что можно услышать в lyric-видео.

Ролик музыканты опубликовали на ютуб-канале и сразу же привлекли внимание меломанов. Именно эту версию Solovey должны были услышать европейские зрители конкурса. Представители Go_A признались, что обновили мелодию трека, сделав ее еще более современной.

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"В новой версии лучше слышно барабаны и перкуссии и больше динамики. Это придает ей современное звучание. В финальном варианте мы получили супертандем: современные биты и фолк в исполнении нашей солистки Кати. Мы хотим показать, что украинская песня может звучать современно", – рассказал участник группы Тарас Шевченко.

Как и обещал коллектив Go_A, слова песни остались на украинском. Однако для удобства музыканты сделали транслитерацию, чтобы иностранные поклонники могли подпевать слова композиции Solovey.

"Мы решили выпустить лирик-видео транслитом, чтобы наши иностранные фаны могли петь вместе с нами на украинском. Нас часто отмечают в сторис, где люди пытаются петь "Соловья". Но из-за того, что не знают нашего языка, у них возникают определенные сложности. Поэтому мы решили упростить всем жизнь и запустить флешмоб, который побудит еще больше петь вместе с нами", – добавила Екатерина Павленко.

Смотрите lyric-видео к песне Go_A – Solovey:

Как известно, уже 12 мая в Нидерландах должен был состояться грандиозный вокальный конкурс Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса шоу отменили. Представлять Украину готовилась группа Go_A, которая триумфально победила на нацотборе. Трек Solovey, по предварительным оценкам букмекеров, мог принести Украине 7 место на конкурсе.

Смотрите выступление Go_A на нацотборе Евровидения-2020: видео