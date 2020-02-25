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Группа Go_A рассказала о происхождении Solovey и будут ли ее переводить для Евровидения-2020

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Группа Go_A дал свою первую пресс-конференцию после отбора Евровидения-2020 / Фото: 24 Канал

Столичная группа Go_A, которая победила на Национальном отборе Евровидения-2020 рассказала, как они создавали свою "победную" песню для конкурса и собираются ли ее переводить для международного зрителя на конкурс в Роттердам, Нидерланды.

Украинская музыкальная этнофольк-группа Go_A поделилась, что их цель, с которой они сначала пришли на отбор – это большое желание, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении. "Мы цели этой достигли и мы очень рады", – резюмировали участники группы.

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Вместе с этим музыканты рассказали, что хоть для Евровидения не допускают народные песни, их композиция Solovey все же имеет народные мотивы. В частности, для конкурса они переделали начальную версию на более позитивную.

По условиям Евровидения народную песню нельзя использовать, но в основу действительно входила народная песня. Когда мы просто делали черновик, то ориентировались на песню, которую я знаю еще со времен, когда я училась на фольклориста в Университете. Но мы ее переделали – в предыдущей версии песня заканчивалась трагически, поэтому мы подумали, что у нас есть возможность переделать текст так, чтобы все получилось гораздо лучше. Ведь сколько же можно плакать,
– отметила вокалистка группы Екатерина Павленко.

Что касается перевода песни на Евровидение-2020 в Нидерландах фронтвумен группы добавила, что это выбор каждой страны – отправлять участника с песней родного языка или нет. Сами музыканты Go_A этого делать не будут.

"По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, но и на любом языке, которой захочет отправлять страна свою песню, и перерабатывать мы не будем. Ведь, повторюсь, цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала именно украинская песня на украинском языке... ", – подчеркнула Екатерина.

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Основатель группы Тарас Шевченко добавил, что исполнение песни на родном языке на Евровидении не является каким-то прецедентом. Ведь есть 2 успешные истории, как победители выполняли конкурсе хиты на родном языке: "Если следить за прошлыми годами Евровидения, то за последние 15 лет было уже 2 победителя, которые пели на родном языке: Мария Шерифович (Сербия) и Сальвадор Собрал (Португалия)".

Смотрите онлайн-трансляцию 24 канала с участием Go_A: видео

Стоит отметить, что сразу после объявления результатов на группу Go_A и их песню Solovey посыпалась критика и обвинения в унизительных для государства смыслах. Так, солист популярного коллектива "Антитела" Тарас Тополя назвал трек Solovey "абсолютно чужеродной эстетикой". Украинский композитор Владимир Быстряков не оценил вокальные способности солистки – "девушка вопит-выводит этот фолк-ужас". А продюсер Алена Мозговая, которая является женой участника конкурса David Axelrod, назвала этномотивы победной песни псевдофольком. Сами же музыканты ответили, что они не могут всем нравиться, потому что хейтинг – это нормально.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Go_A Евровидение 2020 Евровидение Музыка
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