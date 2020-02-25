Группа Go_A рассказала, за кого из участников голосовала во время Нацотбора на Евровидение-2020

В субботу, 22 февраля, отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2020. По результатам голосов от судей и зрителей, группа Go_A одержала победу, и уже в мае будет представлять Украину на международной арене песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме.

25 февраля группа Go_A, в состав которой входят основатель коллектива Тарас Шевченко, вокалистка Екатерина Павленко, Игорь Диденчук и Иван Григоряк, ответили на вопросы журналистов во время своей первой пресс-конференции после победы в Нацотборе.

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Вокалистка Екатерина Павленко отметила, что во втором полуфинале свой голос отдала за тернопольскую группу TVORCHI, которая выступала с композицией BONFIRE.

На самом деле было очень трудно наблюдать за выступлениями, ведь мы тоже участвовали в конкурсе. Но потом я пересмотрела все видео и отправила смс со своим голосом за группу TVORCHІ,

– заявила Екатерина Павленко.

Основатель группы Тарас Шевченко также добавил, что если переслушать все песни и выступления участников в финале, то трудно сказать, кто именно является их фаворитом, поскольку все исполнители замечательные.

Мы наблюдали за участниками, как они выступают вживую в финале. Поэтому мы с Катей нашли для себя новых исполнителей, которых мы раньше не слышали, и которых мы теперь с удовольствием слушаем. Мы благодарны Нацотбору за то, что смогли открыть для себя новых артистов, которых раньше не знали,

– отметил Тарас Шевченко.

Вокалистка группы добавила, что на самом деле ей грустно из-за того, что Нацотбор завершился, потому что за 3 недели конкурса участники между собой очень сдружились.

"Когда начинаешь осознавать, что это конкурс – становится грустно, ведь кто-то должен победить, а кто – то – нет. Но в этой ситуации все победители, потому что музыканты получили прекрасную возможность донести свое творчество на большую публику", – сказала Павленко.

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