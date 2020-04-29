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Группа Go_A стала победителем второго тура альтернативного Евровидения в Исландии

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Группа Go_A
Группа Go_A / Instagram / @go_a_band

Украинская рок-группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году стала победителем второго тура конкурса Alla leið – альтернативного Евровидения, которое транслируют в Исландии.

Хотя Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса в мире, однако есть несколько альтернативных шоу, которые организовывают для того, чтобы познакомить мир с участниками, которые должны были представлять свои страны на главном песенном конкурсе, а также развлечь поклонников, которые из-за карантина вынуждены оставаться дома. Одним из таких проектов является Alla leið, который ввели в Исландии. Именно там украинская группа Go_A получила первое место во втором туре. Об этом музыканты рассказали на официальной странице в инстаграме.

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Go_A с песней Solovey набрал наибольшее количество баллов на исландском шоу Евровидение-2020. Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Это первая маленькая победа для наших представителей на шоу Евровидение. Пока группа активно готовится к участию в следующем году и пишет новые песни, собирает победы на других шоу и способствует популяризации украинской музыки в странах мира.

Go_A – "Соловей": смотрите видео онлайн

В десятку лучших также вошли такие страны: Азейбарджан, Мальта, Норвегия, Израиль, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Хорватия и Кипр.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Исландия Евровидение Евровидение 2020 Go_A
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