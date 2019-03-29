Группа "Холодне Сонце" впервые за 5 лет представила клип "Чорне Вино"

Украинская рок-группа "Холодне Сонце" после длинной паузы, связанной со здоровьем фронтмена группы Василия Гоцка, представила долгожданный клип на песню "Чорне Вино". Песня рассказывает о борьбе с внутренними демонами и зависимостями.

Релиз видеоклипа состоялся 28 марта и уже успел получить немало положительных отзывов от своих поклонников. Солист тернопольской группы Василий Гоцко рассказал, что в 2014 году карьера группы едва не завершилась, поскольку он имел ряд симптомов из-за перенесенной операции на сердце.

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После перенесенной операции на сердце, я потерял голос. Ко мне в реанимацию подвозили других прооперированных людей, и все они могли адекватно разговаривать в то время, как я только шептал... Шли дни, месяцы, а голос не возвращался... К этому добавился еще один шокирующий момент – у меня резко упало зрение. Каждое следующее утро я жил надеждой, что эти грани начнут появляться и тем, что голос вернется,

– признался фронтмент рок-группы.



Фронтмен группы "Холодне сонце" Василий Гоцко / пресс-служба

Так и случилось. Уже через некоторое время голос и зрение вернулись к артисту и группа вновь приступила к работе. Музыканты взялись заканчивать написание альбома "Черное Вино", а также вместе Константином Штифураком (продюсер клипа) и его товарищем Геннадием Киселевым решили снять клип на одноименную песню альбома.

"Вообще, песня "Чорне Вино" – это история о борьбе с внутренними демонами и зависимостями. В клипе Геннадий это показал в образе девушки в черном вине, что преследует героя, который связан с ней и, хотя стремится освободиться, никак не может разорвать эту связь. В конце, она прорывается в реальный мир", – добавил исполнитель.



Клип "Чорне вино" группы "Холодне Сонце" / пресс-служба

Холодне Сонце – Чорне Вино: смотреть видео онлайн