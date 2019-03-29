Группа "Холодне Сонце" впервые за 5 лет представила клип "Чорне Вино"

21 Читати новину українською
Группа "Холодне Сонце" выпустила клип "Чорне Вино": видео
Группа "Холодне Сонце" выпустила клип "Чорне Вино": видео / Скриншот с видео

Украинская рок-группа "Холодне Сонце" после длинной паузы, связанной со здоровьем фронтмена группы Василия Гоцка, представила долгожданный клип на песню "Чорне Вино". Песня рассказывает о борьбе с внутренними демонами и зависимостями.

Релиз видеоклипа состоялся 28 марта и уже успел получить немало положительных отзывов от своих поклонников. Солист тернопольской группы Василий Гоцко рассказал, что в 2014 году карьера группы едва не завершилась, поскольку он имел ряд симптомов из-за перенесенной операции на сердце.

Читайте также: Украинская рок-группа KARNA презентовала мощный видеоклип "Ветролом": видео

После перенесенной операции на сердце, я потерял голос. Ко мне в реанимацию подвозили других прооперированных людей, и все они могли адекватно разговаривать в то время, как я только шептал... Шли дни, месяцы, а голос не возвращался... К этому добавился еще один шокирующий момент – у меня резко упало зрение. Каждое следующее утро я жил надеждой, что эти грани начнут появляться и тем, что голос вернется,
– признался фронтмент рок-группы.

холодне сонце
Фронтмен группы "Холодне сонце" Василий Гоцко / пресс-служба

Так и случилось. Уже через некоторое время голос и зрение вернулись к артисту и группа вновь приступила к работе. Музыканты взялись заканчивать написание альбома "Черное Вино", а также вместе Константином Штифураком (продюсер клипа) и его товарищем Геннадием Киселевым решили снять клип на одноименную песню альбома.

"Вообще, песня "Чорне Вино" – это история о борьбе с внутренними демонами и зависимостями. В клипе Геннадий это показал в образе девушки в черном вине, что преследует героя, который связан с ней и, хотя стремится освободиться, никак не может разорвать эту связь. В конце, она прорывается в реальный мир", – добавил исполнитель.

холодне сонце
Клип "Чорне вино" группы "Холодне Сонце" / пресс-служба

Холодне Сонце – Чорне Вино: смотреть видео онлайн

 

blog_ava
Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз
сегодня
9858
Теги: Музыка Новости Украины LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
сегодня 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
11
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2510
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
210
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1945
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
28 марта 18:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
237
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук