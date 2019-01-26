Группа Imagine Dragons взорвала сеть клипом к песне "Bad Liar": эффектное видео

Популярная группа Imagine Dragons, которая в конце августа отыграла грандиозный концерт в Киеве, выпустила новый клип. Музыканты презентовали видеоработу к песне "Bad Liar".

Премьера ролика состоялась 24 января на YouTube-канале Imagine Dragons. Всего за два дня клип получил тысячи положительных отзывов, а сам ролик просмотрели более 3 миллионов пользователей сети. Это может свидетельствовать о немалом успехе нового клипа.

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По сюжету видео, девушка находит в школьном коридоре мертвого парня, который просто висит в воздухе. Она пытается оживить юношу с помощью эффектного танца, соединившего акробатические трюки и балетные па. Парень, хоть не подает признаков жизни, однако сопровождает танцовщицу на протяжении всей постановки, а в конце с грохотом падает на землю.

В песне "Bad Liar" фронтмен группы Дэн Рейнольдс просит поверить ему, поскольку врать он не умеет. Поэтому в сети предположили, что композицию певец мог записать на фоне недавнего конфликта с женой. Однако сам артист эти слухи не комментирует.

Новый клип группы Imagine Dragons на песню "Bad Liar": смотрите видео

Известно, что сам ролик артисты сняли в Лас-Вегасе. К съемкам клипа "Bad Liar" они пригласили профессиональную танцовщицу Отумн Миллер, которая мастерски станцевала под ритмы песни.