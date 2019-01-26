Группа Imagine Dragons взорвала сеть клипом к песне "Bad Liar": эффектное видео

14 Читати новину українською
Группа Imagine Dragons выпустила клип к песне "Bad Liar"
Группа Imagine Dragons выпустила клип к песне "Bad Liar" / pagesix.com

Популярная группа Imagine Dragons, которая в конце августа отыграла грандиозный концерт в Киеве, выпустила новый клип. Музыканты презентовали видеоработу к песне "Bad Liar".

Премьера ролика состоялась 24 января на YouTube-канале Imagine Dragons. Всего за два дня клип получил тысячи положительных отзывов, а сам ролик просмотрели более 3 миллионов пользователей сети. Это может свидетельствовать о немалом успехе нового клипа.

Читайте также: Ирина Федишин презентовала новый клип на песню "Роман"

По сюжету видео, девушка находит в школьном коридоре мертвого парня, который просто висит в воздухе. Она пытается оживить юношу с помощью эффектного танца, соединившего акробатические трюки и балетные па. Парень, хоть не подает признаков жизни, однако сопровождает танцовщицу на протяжении всей постановки, а в конце с грохотом падает на землю.

В песне "Bad Liar" фронтмен группы Дэн Рейнольдс просит поверить ему, поскольку врать он не умеет. Поэтому в сети предположили, что композицию певец мог записать на фоне недавнего конфликта с женой. Однако сам артист эти слухи не комментирует.

Новый клип группы Imagine Dragons на песню "Bad Liar": смотрите видео

 

Известно, что сам ролик артисты сняли в Лас-Вегасе. К съемкам клипа "Bad Liar" они пригласили профессиональную танцовщицу Отумн Миллер, которая мастерски станцевала под ритмы песни.

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
сегодня 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
378
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 317
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
449
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 639
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
521
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
24 января 19:01 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук