Группа из Британии назвалась в честь романа украинского писателя

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Андрей Курков
Андрей Курков / Facebook

Британская группа Death and the Penguin носит название в честь романа украинского писателя Андрея Куркова и поет песни на сюжеты его книг.

Историю о группе, который существует уже более 5 лет, сам Андрей Курков написал в своем Facebook.

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Он рассказал, что ему позвонил журналист из Лондона и спросил, как я отношусь к тому, что в Великобритании появилась рок-группа, которая назвала себя по его роману "Death and the Penguin" – именно такое название имеет английское издание романа писателя "Пикник на льду".

Я пожал плечами, чего собеседник, конечно, не увидел. И пообещал послушать, а потом решить. Послушал. Понравилось!
– признался Курков.

Он добавил, что теперь намерен написать самим музыкантам, что "готов получать в подарок все новые диски группы".

"Думаю, что имею право", – сыронизировал Андрей Курков.

Смотрите видеоклип Death and the Penguin на песню Leatherface:

Что известно о группе Death and the Penguin?
Это британская группа, основанная в 2013-м году в Лондоне. В ее состав входит четверо музыкантов: Тоби Смит, Крис Олсен, Энди Акред и Фил Гадсден. Свою новую музыку называют сочетанием хардкора, инди и мат-рока. Их дебютный альбом Anomie вышел в июле 2018.

Теги: Великобритания LifeStyle Новости культуры Литература Музыка
Источник: 24 канал
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