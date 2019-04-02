Группа KADNAY презентует хиты с новой пластинки на концерте в Киеве

Украинская инди-поп-группа KADNAY представит свою новую пластинку на грандиозном концерте в Киеве, где соберутся их ярые поклонники. Четвертый альбом станет настоящим сюрпризом, ведь фанаты до сих пор не знают никаких деталей о новой пластинке.

Концерт группы состоится 12 апреля в киевском Caribbean Club Concert Hall. Там вживую верные фанаты первыми услышат новые хиты из альбома группы KADNAY. Известно лишь то, что музыкальный альбом содержит много песен о жизни, душевных переживаниях и о "всепоглощающем чувстве любви".

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В течение нескольких недель музыканты дразнили поклонников небольшими видеообзорами в социальных сетях, однако главную интригу они держат до концерта с живым исполнением. Поэтому не пропустите одно из главных музыкальных событий столицы этой весной и приобретите билеты первыми!

Что известно о группе KADNAY?

Это известный украинский electro-pop коллектив, который был создан еще в 2012 году. Тогда же ребята только набирали популярность и через два года выпустили свой первый одноименный альбом, после чего отправились в тур по стране. Следующий альбом вышел через полтора года. В начале 2017 года они приняли участие в Нацотборе Евровидения, но победу тогда получила другая рок-группа – O.Torvald.



Однако количество их фанатов начало расти и в том же году они выпустили свой третий альбом (и впервые в своем творчестве на украинском языке) под названием "Відчуваю". Теперь поклонники находятся в ожидании четвертой пластинки.