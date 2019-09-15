Группа KAZKA объявила о переносе концерта: известна причина

Коллектив KAZKA, у которого бешеная популярность как в Украине, так и за ее пределами, объявил о переносе концерта. В сети музыканты опубликовали видеообращение к поклонникам, в котором рассказали о причине такого решения.

Как известно, группа KAZKA готовилась к грандиозному сольному выступлению во "Дворце спорта". Концерт был запланирован на 14 ноября, однако коллектив неожиданно решил его перенести на март 2020 года.

Читайте также: Солистка группы KAZKA показала фигуру в купальнике: пикантные фото

По словам солистов группы, они стремятся устроить шоу, которое поразит их поклонников. Сейчас деталей запланированного выступления не разглашают, однако в видеообращении гитарист KAZKA Никита Будаш анонсировал, что это будет нечто уникальное, что обязательно запомнится. До ноября музыканты не все успеют сделать, поэтому совместно решили перенести запланированное мероприятие на весну.

Есть для вас важная новость. Мы приняли непростое, но необходимое решение – перенести наш сольный концерт на март следующего года. Почему? Мы не хотим, чтобы он стал очередным. Мы готовимся к лучшему шоу, в котором нам приходилось участвовать. И для создания такого нам еще нужно время. Уверены, вы поймете,

– отметили участники группы KAZKA.

В то же время вокалистка группы Александра Зарицкая сообщила, что все поклонники, которые уже успели приобрести билеты на концерт, получат небольшие сюрпризы. Какие именно –поклонники коллектива смогут узнать позже.

Что известно о группе KAZKA? Коллектив из Киева, который был основан Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году, впоследствии к ним присоединился Дмитрий Мазуря. Группа исполняет все песни на украинском языке. В 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось принять участие в кастинге шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира проекта.



Уже в начале 2018 года группа получила музыкальную премию YUNA 2018 в категории "Открытие года", а также стала "Дебютом 2017 года" по версии музыкального издания Karabas Live, получила награду в номинации "Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица". Группа попала в скандальные новости после Нацотбора Евровидения-2019, когда Александру Зарицкую раскритиковали за плохой вокал.



Сейчас KAZKA является одним из самых успешных коллективов, который концертирует не только в Украине, но и за ее пределами. У артистов было большое турне по США.