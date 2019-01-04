Группа KAZKA ошеломила успехом хита "Плакала": невероятные детали

Популярная группа KAZKA поражает своим успехом. Хит "Плакала" установил своеобразный рекорд в Украине.

25 сентября коллектив KAZKA презентовал официальный клип к песне "Плакала". С тех пор ролик получил большую популярность как в Украине, так и за ее пределами.

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Как сообщили представители коллектива, именно хит "Плакала" помог им установить своеобразный отечественный рекорд. За несколько месяцев клип KAZKA просмотрели более 106 миллионов пользователей сети. Это весомая отметка для украинских групп.

Кроме этого, коллектив похвастался, что отныне за их YouTube-каналом следят более 500 миллионов меломанов.

Смотрите клип к песне "Плакала" от группы KAZKA (видео):

Напомним, что из-за популярности композиции "Плакала" группа KAZKA выпустила англоязычную версию песни. К треку "Cry" артисты записали новый клип, в котором солистка коллектива снялась в достаточно символическом образе.