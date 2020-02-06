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Группа KAZKA презентовал клип на песню "Літаки": эмоциональное видео

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Поп-группа KAZKA / Instagram / @kazka.band

Украинская поп-группа неустанно представляет все новые и новые работы своего второго студийного альбома Nirvana. Вчера, 5 февраля на официальном ютуб-канале музыкального коллектива появился видеоклип на песню "Літаки". Именно этот сингл станет саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе".

Участники группы обнародовали клип на песню "Літаки", которая стала пилотным саундтреком KAZKA к отечественной ленте режиссера Сергея Уэйна "Свидание в Вегасе", которая выйдет на широкие экраны уже в марте этого года. – 

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Съемки клипа проходили в Лас-Вегасе и, как признались исполнители, это была их первая встреча с городом. Сингл "Літаки" о настоящей любви, которая поднимает до небес. Автором видеоработы выступил клипмейкер Станислав Тиунов.

Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему,
– призналась Александра Зарицкая.

Песня "Літаки" вошла в альбом Nirvana, который коллектив представляет уже 4 марта во время большого сольного концерта в киевском Дворце спорта.

KAZKA – Літаки: смотрите видео онлайн

Текст пісні гурту KAZKA "Літаки"

Хочеться літати. Ой, не кажи!
Хочеться життя – в авіарежим.
Тож на картах світу поворожи,
Де мій рай, скажи?

Може, там, де гори кохає сніг?
Може, там, де хвилі збивають з ніг?
А насправді там, де ти цілуєш
Віями ніжно.

Якби в мої сни
Рейси перенесли,
Тільки "Київ – Париж"
Я би залишила. Ти ж – страх облиш.
Рейси перенесли
В ніч, до мене у сни.
Там – ти мій Париж,
І навіть більше ніж, Більше ніж. Милий.

Хочеться літати. Ой, не кажи!
Хочеться життя – в авіарежим.
Тож на картах світу поворожи,
Де мій рай, скажи?

Може, там, де щастю бракує слів?
Може, там, де вежа з дівочих снів?
А насправді там, де ти цілуєш
Віями ніжно.

Якби в мої сни
Рейси перенесли,
Тільки "Київ – Париж"
Я би залишила. Ти ж – страх облиш.
Рейси перенесли
В ніч, до мене у сни.
Там – ти мій Париж,
І навіть більше ніж, більше ніж. Милий.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle KAZKA Музыка
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