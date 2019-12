Группа KAZKA презентовала новый хит, в очередной раз посвященный бывшим отношениям

Украинская группа KAZKA выпустила новый трек с будущего альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. Сингл называется "Колишні" и он уже стал четвертым со второй студийной пластинки.

До премьеры альбома NIRVANA участники группы KAZKA решили еженедельно презентовать новый хит. Следовательно, новая песня "Колишні", как и предыдущая под названием "Твоєї крові", посвящена теме прошлых отношений с любимыми. Премьера трека состоялась 13 декабря.

Люди из прошлого не оставляют нас, сколько ни стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окон, так как начнется тот же сюжет об обиде и предательстве. Ищи человека, рядом с которым снова будет биться сердце,

– так комментируют свою работу музыканты.

Колишні – KAZKA: смотрите видео онлайн

Добавим, что ранее группа KAZKA представила три трека с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", а также Nobody Like You (английская версия "Палала").

Текст песни "Колишні":

Мої колишні –

Стоять за вікном.

Зайвий дотик –

Гострий дротик.

Розіграли, як по нотах.

Та й коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Разом сильні,

Очі сині,

Світлі, юні та красиві.

Тож коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Ой вишенька-черешенька, чом рано не родиш?

Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?