Группа KAZKA прокомментировала свою популярность в России

Украинская группа KAZKA покоряет не только Украину, но и весь мир. Популярен коллектив и в Российской Федерации. Музыканты прокомментировали такой успех.

Как известно, группа KAZKA с фантастической скоростью заполонила мировые радиочарты. В частности, их хит "Плакала" попал в Топ-10 популярных песен по версии Shazam. Вокалистка группы, Александра Зарецкая, призналась в программе "Светская жизнь", что такой мировой успех это большая ответственность для музыкантов.

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Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинский язык звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку,

– отметила Александра Зарецкая.

Музыканты признались, что больше всего их удивило, что хит "Плакала" получил популярность в Новой Гвинее, Колумбии и Бразилии, поэтому группа KAZKA может планировать выступления и в этих странах. В то же время популярность коллектива в России отнюдь не удивила их.

"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", – добавила Александра Зарецкая.

Смотрите клип к хиту группы KAZKA "Плакала" (видео):

Стоит отметить, что не меньшим успехом коллектив пользуется и в Украине: KAZKA получила награду M1 Music Awards. 4 Seasons в номинации "Прорыв года".