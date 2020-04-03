Группа Kazka в дуэте с группой Kadebostany представила видеоклип на песню Baby i'm Ok
Популярная украинская группа Kazka в дуэте с не менее известной и популярной швейцарской группой Kadebostany представили видеоклип на песню Baby i'm Ok.
О выходе новой видеоработы, украинские исполнители рассказали в своем инстаграме.
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Бейби, надеемся, что у вас все окей, ведь у нас есть очень крутая новость! Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии группой Kadebostany презентовать видеоработу к EP DRAMA, в которой одна из историй – наша совместная песня Baby i'm Ok,
– написала Александра Зарицкая.
Она отметила, что группа наконец счастлива поделиться одной из любимых песен и показать видеоработу, которую весной создала команда Kadebostany в солнечном Стамбуле. Фронтен группы также анонсировала, что уже через неделю состоится премьера их бекстейджа.
Режиссером видеоклипа на песню Baby i'm Ok стал Хасан Куюджу. Видеоработа вошла в миниальбом DRAMA. В видеоклипе Александра Зарицкая предстала в черной шляпе и тренче, такого же цвета кожаной юбке и на высоких каблуках.
Что известно о группе Kadebostany?
Kadebostany – это швейцарская музыкальная группа, основанная в 2008 году в Женеве. В состав коллектива входит 5 человек: William Jeremiah – DJ и продюсер, Kristina – вокал, гитара, бас, Jaafar Aggiouri – саксофон, кларнет, Jerome Leonard – гитара, бас и Ross Butcher – тромбон. Исполнители создают такие взрывные хиты, которые становятся саундтреками самых кассовых фильмов.
Видеоклип Kazka & Kadebostany Baby i'm Ok: смотрите онлайн
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