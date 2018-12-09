Группа KAZKA выступила в прямом эфире "Х-фактора": невероятное видео

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Группа KAZKA выступил в прямом эфире "Х-фактора"
Группа KAZKA выступил в прямом эфире "Х-фактора" / Фото из открытых источников

В субботу, 8 декабря, на третьем прямом эфире "Х-фактора" 9 сезон пришла группа KAZKA в качестве звездного гостя шоу. Группа также принимала участие в грандиозном шоу, а сразу после проекта они покорили мировые хит-парады.

Отметим, что группа KAZKA одержала победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года".

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Группа трогательно исполнила собственную популярную песню "Плакала".

Видео выступления группы KAZKA:

Судей поразило их выступление. "Это настоящий хит. Я горжусь, что в нашей стране есть такие таланты. Я вас поддерживаю. Вы крутые", – сказала Настя Каменских.

Не расслабляйтесь, идите только вперед. Вам сейчас будет тяжело, будет много критики. Но я вами горжусь,
– добавил после их выступления Андрей Данилко.

К слову, в начале июля KAZKA со своей песней "Плакала" стала первой в украинском чарте клипов на Youtube – это было впервые в истории, когда так высоко поднялась именно украиноязычная композиция.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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