Группа LETAY показал яркое цирковое шоу на Нацотборе к Евровидению-2019: фото и видео

Участники LETAY феерично приняли участие в Нацотборе на Евровидение-2019. В первом прямом эфире они не только представили конкурсную песню "Мила моя", но и показали яркий номер в стиле цирка.

По словам участников коллектива LETAY, номер ставил им известный постановщик Семен Горов. Поэтому на сцене во время их выступления появились акробаты, которые показали эффектные трюки.

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Нацотбор к Евровидению-2019: первый полуфинал / Скриншот



Нацотбор к Евровидению-2019: выступление группы LETAY / Скриншот



Эффектное выступление группы LETAY / Скриншот

Выступление в стиле цирка / Скриншот

Однако такая постановка понравилась не всем звездным судьям. Андрей Данилко признался, что слова песни и постановка были не связанными, а само выступление LETAY напоминало выпускное выступление студентов циркового факультета.

У меня двоякое ощущение. Было несоответствие с песней, мне номер этот мешал. Песня неплохая. А когда вы еще полетели, не дай Бог, сразу реклама, это же так страшно. Мне кажется, вам это помешало. Это выглядело, как выпускной циркового училища,

– отметил Андрей Данилко.

Такого же мнения был и Евгений Филатов. А вот Джамала оценила шоу и отметила, что группа приложила много усилий, чтобы показать такое шоу.

Нацотбор к Евровидению-2019: выступление группы LETAY – смотрите видео