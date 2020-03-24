Группа Metallica каждый понедельник будет представлять новую запись с концерта: видео

Легендарная американская метал-группа Metallica присоединилась к инициативе мировых звезд и готова развлечь фанов онлайн. Музыканты объявили, что каждый понедельник будут публиковать на ютубе записи со своих выступлений на крупнейших концертных площадках.

Группы Metallica за почти 40 лет на сцене завоевала многомиллионную аудиторию по всему миру. На официальных страницах в социальных сетях коллектив объявил о сюрпризе для фанатов в условиях карантина. По понедельникам музыканты опубликуют в сети архивные записи со своих концертов.

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Вчера, 23 марта, на ютуб-канале Metallica появилась первая двухчасовая запись с концерта в ирландском замке Слэйн в июне 2019 года. Инициативу музыканты именовали #MetallicaMondays.

Нужно отдохнуть от Netflix, прежде чем вы без перерыва не просмотрели всю библиотеку

– презентовали металлисты в соцсетях.

Поклонники положительно оценили решение Metallica и меньше чем за сутки просмотрели видео кумиров более 14 миллионов раз.