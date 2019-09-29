Группа Metallica внезапно отменила концерты в Австралии и Новой Зеландии: известна причина

Культовая группа Metallica неожиданно решила отменить анонсированное турне по городах Австралии и Новой Зеландии. Причиной такого решения стала госпитализация вокалиста коллектива Джеймс Хэтфилд из-за алкозависимости.

Соответствующее заявление музыканты группы Metallica разместили на официальной твиттер-странице. По их словам, Хетфилд вновь страдает от алкозависимости, поэтому не может выступать во время долгожданного турне в Австралии и Новой Зеландии. Артист уже обратился за помощью к медикам и проходит курс лечения в специализированной клинике США.

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Нам жаль сообщать поклонникам и друзьям об отмене нашей будущей поездки в Австралию и Новую Зеландию. Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения,

– говорится в официальном заявлении.

Кроме этого, музыканты извинились перед теми поклонниками, которые специально планировали поездку в Австралию или Новую Зеландию, чтобы стать участниками концерта Metallica. Знаменитости уже анонсировали, что при первой же возможности возобновлят турне, а пока же объявили о возвращении средств за приобретенные билеты. Концерты должны были пройти с 17 по 29 октября.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) 28 вересня 2019 р.

Как известно, это не первый раз, когда у 56-летнего лидера группы Metallica Джеймса Хэтфилда возникают проблемы с алкоголем. В двухтысячных артист провел в клинике 11 месяцев, после чего вернулся к записи знаменитого альбома St. Anger.

Что известно о Metallica?

Это культовый коллектив, который имеет миллионы поклонников во всем мире. Группа была основана довольно случайно: в 1981 году Джеймс Хэтфилд откликнулся на объявление барабанщика Ларса Ульриха о создании метал-группы. Тогда коллектив записал несколько треков, которые пользовались успехом в Калифорнии. Кроме Ларса и Джеймса, на данный момент, в состав Metallica входят гитарист Кирк Хэмметт и бас-гитарист Роберт Трухильо. За годы существования коллектив продал миллионы студийных альбомов и является самой влиятельной металл-группой в мире.