Группа "НеАнгелы" умилила сеть песней о папе: трогательное аудио

Украинский дуэт "НеАнгелы" сумел довести немало украинцев до слез. Все потому, что артистки презентовали трогательный трек, в котором рассказали непростую историю отношений с папой.

Перед Новым годом группа "НеАнгелы" порадовала поклонников музыкальной новинкой. Звезды презентовали в YouTube трогательную русскоязычную песню "Папа", которая уже покоряет украинцев.

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В треке Слава и Виктория подняли важную социальную тему – взаимоотношения детей с отцом. Согласно тексту песни, после развода папа забывает поздравить свою дочку с днем рождения, не уделяет ей время и забывает просто позвонить. И хотя девушка не имеет обиды на своего отца, однако часто представляет, что ее семья снова воссоединилась.

"Для меня это не просто песня", – призналась Слава Каминская.

Новая песня группы "НеФнгелы" – "Папа": слушайте аудио

Песня "Папа" от группы "НеАнгелы": текст

Сегодня мой день рождения.

Я до последнего ждала звонка.

И вроде бы не преступленье:

Забыл, забегался, ну, как всегда.

Я не виню, я знаю, папа,

Формальности совсем не для тебя.

Ты знаешь, не нужны подарки,

Мне важно, чтоб ты вспомнил про меня.

Мне часто снится, что ты не ушёл,

Не хлопнул дверью, выбегая в ночь.

И будто бы у нас всё хорошо:

Любимая жена и крошка дочь.

Ты смотришь с нежностью и глубиной,

Как мы играем с мамой во дворе.

И ты такой красивый, молодой –

Я вижу силуэт в нашем окне.

Вот что снится мне...

Припев

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной ,

И стеной стоишь за моей спиной.

Веришь в меня и в мои мечты.

Когда я звала, где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Спасибо за жизнь, несмотря ни на что

Уже не болит,

Что было прошло.

Всё хорошо, папа...

Я не держу обид и в сердце зла,

Я знаю, вы старались как могли.

Со временем я тоже поняла,

Что нет простых ответов у любви.

Я стала такой сильной, папа,

Я не боюсь потерь и перемен,

Я сделаю всё, чтобы рядом,

Чтоб рядом с моей дочкой был отец,

Был всегда отец...

Припев

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Веришь в меня и в мои мечты.

Когда я звала,

Где же был ты?

Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,

И стеной стоишь за моей спиной.

Спасибо за жизнь, несмотря ни на что,

Уже не болит,

Что было прошло

Это не важно, что между нами было,

Я отпустила и давно всё простила.

Мне больше не больно.

Спасибо, что ты в сердце моём.

Я отпустила, папа, всё хорошо.