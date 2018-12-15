Группа "НеАнгелы" умилила сеть песней о папе: трогательное аудио
Украинский дуэт "НеАнгелы" сумел довести немало украинцев до слез. Все потому, что артистки презентовали трогательный трек, в котором рассказали непростую историю отношений с папой.
Перед Новым годом группа "НеАнгелы" порадовала поклонников музыкальной новинкой. Звезды презентовали в YouTube трогательную русскоязычную песню "Папа", которая уже покоряет украинцев.
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В треке Слава и Виктория подняли важную социальную тему – взаимоотношения детей с отцом. Согласно тексту песни, после развода папа забывает поздравить свою дочку с днем рождения, не уделяет ей время и забывает просто позвонить. И хотя девушка не имеет обиды на своего отца, однако часто представляет, что ее семья снова воссоединилась.
"Для меня это не просто песня", – призналась Слава Каминская.
Новая песня группы "НеФнгелы" – "Папа": слушайте аудио
Песня "Папа" от группы "НеАнгелы": текст
Сегодня мой день рождения.
Я до последнего ждала звонка.
И вроде бы не преступленье:
Забыл, забегался, ну, как всегда.
Я не виню, я знаю, папа,
Формальности совсем не для тебя.
Ты знаешь, не нужны подарки,
Мне важно, чтоб ты вспомнил про меня.
Мне часто снится, что ты не ушёл,
Не хлопнул дверью, выбегая в ночь.
И будто бы у нас всё хорошо:
Любимая жена и крошка дочь.
Ты смотришь с нежностью и глубиной,
Как мы играем с мамой во дворе.
И ты такой красивый, молодой –
Я вижу силуэт в нашем окне.
Вот что снится мне...
Припев
Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной ,
И стеной стоишь за моей спиной.
Веришь в меня и в мои мечты.
Когда я звала, где же был ты?
Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной.
Спасибо за жизнь, несмотря ни на что
Уже не болит,
Что было прошло.
Всё хорошо, папа...
Я не держу обид и в сердце зла,
Я знаю, вы старались как могли.
Со временем я тоже поняла,
Что нет простых ответов у любви.
Я стала такой сильной, папа,
Я не боюсь потерь и перемен,
Я сделаю всё, чтобы рядом,
Чтоб рядом с моей дочкой был отец,
Был всегда отец...
Припев
Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной.
Веришь в меня и в мои мечты.
Когда я звала,
Где же был ты?
Я просто хотела бы знать, что ты гордишься мной,
И стеной стоишь за моей спиной.
Спасибо за жизнь, несмотря ни на что,
Уже не болит,
Что было прошло
Это не важно, что между нами было,
Я отпустила и давно всё простила.
Мне больше не больно.
Спасибо, что ты в сердце моём.
Я отпустила, папа, всё хорошо.