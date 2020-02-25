Группа O презентовала яркий клип к песне для Евровидения-2020: видео

После финала Нацотбора Евровидения-2020 немало конкурсантов дают интервью журналистам и презентуют свое творчество. Так, полуфиналисты конкурса группа [O] опубликовали яркий клип к песне "Там, куда я иду".

Ролик появился на ютуб-канале колоритного коллектива. Для эффектных кадров группа специально отправилась в Испанию, где солистка Ольга Чернышова охотно станцевала на фоне потрясающих пейзажей.

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По замыслу режиссера Егора Гавриленко, певица путешествует по улицам города и ищет серебрянные предметы, которые впоследствии складываются в пазл в форме звезды. Коллектив иронично шутит, что реквизит одолжили у Верки Сердючки, выступающей с подобным аксессуаром на голове.

Своей новой видеоработой мы добавили еще одну геоточку на карте наших съемок. Главная идея клипа очень проста: я отталкивался от главной строки припева, где героиня идет к своей заветной звезде,

– рассказал Егор Гавриленко.



Группа [O] презентовала клип / Пресс-служба

Но не обошлись съемки без приключений, о чем охотно рассказала Ольга Чернышова. По ее словам, на протяжении нескольких дней группа стала настоящими знаменитостями в испанском городе.

"Каждый раз съемки видео для меня – это какой-то экстрим: то за ноги подвешивают, то танцуй на морозе! В этот раз все было иначе: 15 градусов тепла среди января, пальмы, море, Испания. За те несколько дней в Аликанте мы успели стать местными знаменитостями, ибо носились по улицам с утра до ночи в ярких костюмах. Егор привередливый и жадный на работу режиссер, темп съемок был высокий. Однажды я даже стояла и плакала от усталости, пока снимали кадр издалека. Но это было здорово! Не только для видео, но и для наших впечатлений: если бы не съемки, мы бы не увидели столько красивых мест", – поделилась солистка группы.

Группа [O] презентовал этот трек "Там, куда я иду" в Нацотборе Евровидения-2020. Однако пройти в финал шоу коллектив не смог. За победу поборолись KRUTЬ, JERRY HEIL, Go_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Приложив максимум усилий, победу одержали Go_A с песней "Соловей". Однако про яркую группу [O] не забыли хейтеры: в сети они заподозрили коллектив в плагиате.

Смотрите клип к песне группы [O] – "Там, куда я иду": видео

Группа [O] – "Там, куда я иду": текст песни

Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

"Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!"

Припев:

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає –

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Припев