Группа O презентовала яркий клип к песне для Евровидения-2020: видео
После финала Нацотбора Евровидения-2020 немало конкурсантов дают интервью журналистам и презентуют свое творчество. Так, полуфиналисты конкурса группа [O] опубликовали яркий клип к песне "Там, куда я иду".
Ролик появился на ютуб-канале колоритного коллектива. Для эффектных кадров группа специально отправилась в Испанию, где солистка Ольга Чернышова охотно станцевала на фоне потрясающих пейзажей.
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По замыслу режиссера Егора Гавриленко, певица путешествует по улицам города и ищет серебрянные предметы, которые впоследствии складываются в пазл в форме звезды. Коллектив иронично шутит, что реквизит одолжили у Верки Сердючки, выступающей с подобным аксессуаром на голове.
Своей новой видеоработой мы добавили еще одну геоточку на карте наших съемок. Главная идея клипа очень проста: я отталкивался от главной строки припева, где героиня идет к своей заветной звезде,
– рассказал Егор Гавриленко.
Группа [O] презентовала клип / Пресс-служба
Но не обошлись съемки без приключений, о чем охотно рассказала Ольга Чернышова. По ее словам, на протяжении нескольких дней группа стала настоящими знаменитостями в испанском городе.
"Каждый раз съемки видео для меня – это какой-то экстрим: то за ноги подвешивают, то танцуй на морозе! В этот раз все было иначе: 15 градусов тепла среди января, пальмы, море, Испания. За те несколько дней в Аликанте мы успели стать местными знаменитостями, ибо носились по улицам с утра до ночи в ярких костюмах. Егор привередливый и жадный на работу режиссер, темп съемок был высокий. Однажды я даже стояла и плакала от усталости, пока снимали кадр издалека. Но это было здорово! Не только для видео, но и для наших впечатлений: если бы не съемки, мы бы не увидели столько красивых мест", – поделилась солистка группы.
Группа [O] презентовал этот трек "Там, куда я иду" в Нацотборе Евровидения-2020. Однако пройти в финал шоу коллектив не смог. За победу поборолись KRUTЬ, JERRY HEIL, Go_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Приложив максимум усилий, победу одержали Go_A с песней "Соловей". Однако про яркую группу [O] не забыли хейтеры: в сети они заподозрили коллектив в плагиате.
Смотрите клип к песне группы [O] – "Там, куда я иду": видео
Группа [O] – "Там, куда я иду": текст песни
Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
"Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!"
Припев:
Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!
Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає –
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!
Припев