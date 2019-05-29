Группа Rammstein презентовала новый клип на песню Ausländer: видео 18+

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Группа Rammstein презентовала клип на песню Ausländer
Группа Rammstein презентовала клип на песню Ausländer / Instagram / @rammsteinofficial

Знаменитая немецкая группа Rammstein выпустила уже третий по счету видеоклип на песню Ausländer из нового безымянного альбома.

Ранее музыканты из группы Rammstein радовали своими хитами и клипами Deutschland и Radio, а впоследствии и презентовали весь музыкальный альбом. Но сейчас меломаны затаили дыхание в день выхода нового клипа – Ausländer, что в переводе на русский означает "иностранец/чужак".

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Сейчас новый видеоклип, премьера которого состоялась 28 мая, посмотрели почти 3,5 миллиона раз. В нем присутствует много кадров с обнаженными женщинами и даже акт спаривания львов.

Rammstein – Ausländer: смотреть видео онлайн

Согласно сюжету, участники группы в образе путешественников (или же колонизаторов или миссионеров) прибывают на экзотический остров и вступают в контакт с местным темнокожим населением. Вместе с аборигенами они учатся танцам у костра, участвуют в совместном сафари или приготовлении пищи. После всех весельев они покидают остров с гостинцами от местного населения и отправляются в лодке в глубины океана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The "Ausländer" video – premiering today at 7 pm CEST on rammstein.com! Photo: @jenskochphoto

Допис, поширений Rammstein (@rammsteinofficial)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Эротика Rammstein
Источник: LifeStyle 24
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