Группа Rammstein впервые за 10 лет анонсировала выход альбома и выпустила новый клип: видео

83 Читати новину українською
Rammstein
Rammstein / Instagram / @rammsteinofficial

Знаменитая немецкая группа Rammstein объявила дату выхода долгожданного седьмого студийного альбома. Это будет первая музыкальная пластинка за последние 10 лет. Вместе с этим музыканты представили первую песню из альбома под названием Deutschland.

Радостную для фанатов новость музыканты группы Rammstein сообщили на сайте коллектива. Новую пластинку мир увидит уже 17 мая 2019 года.

Читайте также: Джастин Бибер уходит со сцены: неожиданные причины


Обложка выхода нового сингла Deutschland группы Rammstein / Пресс-служба

Первую песню из музыкального альбома исполнители представили уже сегодня, 28 марта. Хит называется Deutschland и его премьера состоялась вместе с новым видеоклипом на песню.

Rammstein – Deutschland: смотреть видео онлайн

Однако днями ранее исполнители группы Rammstein обнародовали в сети видеотизер к клипу, продолжительностью в 35 секунд. Фанаты и критики разделились во взглядах на новую видеоработу, ведь музыканты решили предстать в образах узников нацистского концлагеря. Сейчас тизер посмотрели 1,3 миллиона раз в YouTube, а сам ролик подписан как XXVIII.III.MMXIX – то есть 28.03.2019 года, когда должна состояться премьера новой песни и клипа.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX: смотреть видео онлайн

В целом, группа планирует выпустить целых 5 клипов на песни из нового альбома. Режиссером одного из видеороликов станет Юнас Окерлунд, который пообещал показать в ролике монахинь. Стоит добавить, что последняя студийная запись альбома состоялась еще в 2009 году, когда они выпускали пластинку Liebe ist für alle da. Поэтому разрыв между релизами двух пластинок составит 10 лет.

blog_ava
Рейтинг кандидатов в президенты-2019: последние результаты социологов
сегодня
5144
Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
сегодня 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1709
Lviv Fashion Week впечатляет! Топ-5 коллекций, которые заставят затаить дыхание
27 марта 21:06 Lviv Fashion Week впечатляет! Топ-5 коллекций, которые заставят затаить дыхание
Анастасія Манюхіна 179
Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
27 марта 20:50 Топ-5 фильмов Квентина Тарантино, которые стоит посмотреть
217
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
27 марта 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 2380
Перья страуса и металлик: украинский бренд Rimma Donna представил коллекцию на Lviv Fashion Week
27 марта 17:05 Перья страуса и металлик: украинский бренд Rimma Donna представил коллекцию на Lviv Fashion Week
Марта Вересюк 135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук