Группа Rammstein впервые за 10 лет анонсировала выход альбома и выпустила новый клип: видео

Знаменитая немецкая группа Rammstein объявила дату выхода долгожданного седьмого студийного альбома. Это будет первая музыкальная пластинка за последние 10 лет. Вместе с этим музыканты представили первую песню из альбома под названием Deutschland.

Радостную для фанатов новость музыканты группы Rammstein сообщили на сайте коллектива. Новую пластинку мир увидит уже 17 мая 2019 года.

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Обложка выхода нового сингла Deutschland группы Rammstein / Пресс-служба

Первую песню из музыкального альбома исполнители представили уже сегодня, 28 марта. Хит называется Deutschland и его премьера состоялась вместе с новым видеоклипом на песню.

Rammstein – Deutschland: смотреть видео онлайн

Однако днями ранее исполнители группы Rammstein обнародовали в сети видеотизер к клипу, продолжительностью в 35 секунд. Фанаты и критики разделились во взглядах на новую видеоработу, ведь музыканты решили предстать в образах узников нацистского концлагеря. Сейчас тизер посмотрели 1,3 миллиона раз в YouTube, а сам ролик подписан как XXVIII.III.MMXIX – то есть 28.03.2019 года, когда должна состояться премьера новой песни и клипа.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX: смотреть видео онлайн

В целом, группа планирует выпустить целых 5 клипов на песни из нового альбома. Режиссером одного из видеороликов станет Юнас Окерлунд, который пообещал показать в ролике монахинь. Стоит добавить, что последняя студийная запись альбома состоялась еще в 2009 году, когда они выпускали пластинку Liebe ist für alle da. Поэтому разрыв между релизами двух пластинок составит 10 лет.