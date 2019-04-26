Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Radio: видео, которое поражает масштабностью

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Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Radio
Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Radio / Instagram / @rammsteinofficial

После скандального выхода песни и видеоклипа Deutschland фанаты дождались не менее эффектного выпуска новой видеоработы – нового хита Radio. Композиция войдет в будущий альбом коллектива, который обещают презентовать в мае этого года.

Новый видеоролик появился на YouTube-канале группы сегодня, 26 апреля, и его уже успели просмотреть почти полмиллиона раз. Что интересно, комментарии к этому клипу выключены, возможно, во избежание очередных спекуляций и обвинений музыкантов.

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Речь идет о недавнем выходе клипа Deutschland, где музыканты создали целое театральное шоу об истории Германии XX века, на финальных кадрах которого появились жертвы Холокоста. Этот видеоролик, прежде всего, негативно восприняли еврейские общины в Германии, а также многие фанаты, которые считали, что группа Rammstein использует трагедию еврейского народа в собственных коммерческих целях.

Впрочем, премьера нового хита все же состоялась накануне вечером, где ее включили на нескольких радиостанциях в Германии. Также кадры без звука были показаны в виде проекции на стене здания универмага, расположенного в Берлине.

Rammstein – Radio: смотреть видео онлайн

Стоит добавить, что музыканты Rammstein продолжают выпускать фрагменты новых песен из будущего альбома. Так были уже представлены песни Deutschland, Radio и Zeig Dich, Auslander, Puppe и Sex и Was Ich Liebe, Diamant, Weit Weg, Tattoo и Hallomann. Что интересно, в видеотизере еще неизвестной песни музыканты показали декоммунизованную площадь Херсона. В общем, премьера нового альбома запланирована на 17 мая 2019 года и он станет первым за последние 10 лет творчества коллектива.

blog_ava
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Теги: Музыка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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