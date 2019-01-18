Группа "Скрябин" представила неизданную песню голосом Кузьмы: неожиданные детали

Участники группы "Скрябин" решили выпустить песню голосом Андрея Кузьменко. Они использовали архивные записи Кузьмы и записали общую фонограмму.

Премьера новой песни группы "Скрябин" состоялась на радио ЛюксФМ в пятницу, 18 января.

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Участники коллектива часто упоминали о том, что у них остались старые записи отрывков, которые напевал Андрей Кузьменко. Музыкальные наброски хранились на рабочем компьютере музыканта. Они были так называемой демо-версией, которая позже превращалась в песни.

В песне, которую участники группы "Скрябин" решили назвать "Сонце замість шапки", первый куплет исполняет Скрябин. Музыканты решили вставить запись, которую нашли в архивах, а второй спела бэк-вокалистка коллектива Ольга Лизгунова.

Слушать песню Скрябина "Сонце замість шапки" (видео):