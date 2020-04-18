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Группа "Тартак" представила нового вокалиста: имя музыканта

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Группа "Тартак" назвала имя нового солиста / Facebook / @Тартак

Популярная украинская группа "Тартак" продолжает творческую карьеру. После того, как Саша Положинский покинул коллектив, музыканты приняли решение найти нового солиста. Им стал Сергей Строян.

Саша Положинский решил уйти из "Тартака" больше, чем два месяца назад. Впоследствии другие участники коллектива сообщили, что группа продолжит существование в обновленном составе, однако кто заменит фронтмена не разглашали. Сегодня, 18 апреля, на официальном ютуб-канале группы состоялось онлайн-выступление. В видеоработе принял участие Сергей Строян, который стал новым вокалистом "Тартака".

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Знакомство поклонников с Сергеем должно было состояться на киевском концерте 29 марта. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина выступление не состоялось. После этого коллектив решил представить нового участника в онлайн-режиме. Придерживаясь строгих правил изоляции "Тартак" снял клип и наконец открыл интригу. 

"Тартак" представил нового вокалиста: смотрите видео онлайн

Известно, что Сергей Строян является лидером группы "Чумацький шлях".

Напомним, 5 февраля 2020 года Саша Положинский заявил, что больше не будет выступать в составе групп "Тартак" и "Був'є". Впервые вокалист покинул сразу два коллектива. Музыкант отметил, что такое решение далось ему непросто, однако причины своего поступка не назвал.

Известно, что артист не планирует завершать вокальную карьеру и будет работать над новыми проектами, о которых пока не рассказывает.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Сашко Положинский Музыка
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