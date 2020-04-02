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Группа The Hardkiss представил новый видеоклип на песню "Гора"

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Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора" / Фото з відкритих джерел

Популярная украинская группа The Hardkiss в четверг, 2 марта, представил свою видеоработу на песню "Гора". За час клип уже успели увидеть почти 30 тысяч слушателей.

Видеоклип начался со слов персидского поэта Джалаладдина Руми, жившего в XIII веке.

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"Этот мир – Горы, а наши поступки – крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам", – говорится в эпиграфе к видео.

Режиссером видеоработы стал Митти Мисюра. В клипе много огня, эмоций и зелени, а фронтвумен группы Юлия Санина предстала в образе национальной героини Франции Жанны д'Арк. Сюжет видеоклипа изображает начало революции, солистка группы среди горящих машин бегает с мечом.

В одном из своих интервью Юлия Санина рассказывала, что для этого видеоклипа стилисты хотели, чтобы она предстала лысой без волос, впрочем от такой безумной идеи вокалистка отказалась.


Кадр из видеоклипа "Гора"

Видеоклип на песню "Гора" войдет в новый альбом, релиз которого запланирован на 2021 год. В этом же году группа The Hardkiss даст большой концерт на НСК Олимпийский, который посвящен 10-летию создания коллектива.

Участники группы говорят, что новый альбом пока не имеет названия, впрочем будет посвящен чистому, зеленому и живому. Известно, что в феврале этого года группа The Hardkiss начала сотрудничество с мировым фондом природы WWF Украина.

Коллектив поддерживает программу фонда Свободные реки УКРАИНЫ. LET IT FLOW! Программа занимается изучением и сохранением природного состояния ценных пойм рек, демонтажем устаревших плотин и дамб для восстановления русел и свободного течения, путей миграции и мест нереста рыб.

Видеоклип The Hardkiss на песню "Гора": смотрите видео

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle The Hardkiss Музыка
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