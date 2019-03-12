Группа The Hardkiss выпустила новый клип на песню "Сердце": видео

Украинская музыкальная группа The Hardkiss 12 марта отметилась премьерой нового видеоклипа на лирический трек "Сердце". О выпуске нового ролика музыканты сообщили в Instagram еще 10 марта.

Съемки видеоклипа проходили на природе у замерзшей реки в холодную пору. Впрочем, это не помешало солистке группы Юлии Саниной чувственно исполнить песню "Сердце". Вероятно, режиссером видео традиционно стал участник группы и муж солистки Валерий Бебко, который уже неоднократно создавал видеоклипы для группы, а также сама Юлия Санина.

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Пока другие деталей о видео неизвестны, однако на странице The Hardkiss уже можно насладиться звучанием песни "Сердце".

The Hardkiss- "Серце": смотреть видео онлайн

Текст песни "Сердце":

Пригорнись до мого серця

І відчуй, що там нема образ!..

Відпускаю лише раз...

Прилітай до мого саду,

Буду завжди тобі рада!

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Припев:

Бо скель висоти

Я твоїх не перетну...

Злітай!

Може, ти колись згадаєш

Про одну мою весну...

Не збивай мої пороги,

Намалюй собі дорогу.

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Як навчусь, як ти літати,

Будем зорі віншувати!..

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Припев.