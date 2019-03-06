Группа The Prodigy принял решение, продолжит ли она выступать после смерти лидера

В Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт. Фанаты его больше знают как солиста группы The Prodigy. Группа приняла решение отменить все запланированные концерты.

Британские музыканты группы The Prodigy у себя на Facebook-странице написали, что они отменили все предстоящие концерты после трагической смерти лидера.

Читайте также: Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy

"Решение вступает в силу прямо сейчас", – говорится в сообщении.

В июле 2019 года в Украине пройдет масштабный рок-концерт, который собирает исполнителей со всего мира. Хедлайнерами фестиваля должна была быть группа The Prodigy с солистом Китом Флинтом.

Что известно о смерти солиста группы The Prodigy?

В Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт. Фанаты его больше знают как солиста группы The Prodigy. Исполнителя нашли мертвым в его доме 4 марта. Представители группы подтвердили смерть исполнителя, назвав причиной смерти – самоубийство. К слову, Кит Флинт совершил самоубийство через несколько дней после того, как завершился процесс развода с его женой-японской моделью и ди-джеем Маюми Кай. Источники сообщают, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики

Умер Кит Флинт: смотрите видео