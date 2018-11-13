Группа "ВИА Гра" покоряет сеть горячим клипом "Я полюбила монстра": видео

Хоть состав группы "ВИА Гра" в очередной раз изменился, однако концепция коллектива осталась такой же. Вокалистки презентовали горячий клип "Я полюбила монстра", в котором засветили свои стройные фигуры.

В начале октября сексапильные певицы Ульяна Синецкая, Ольга Меганская и Эрика Герцег представили первую совместную песню "Я полюбила монстра". Музыку для трека "ВИА Гра" написал их продюсер Константин Меладзе, а вот слова принадлежат одной из участниц коллектива – Ольге Меганской.

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Прошло больше месяца с момента презентации хита, как зажигательные артистки опубликовали клип. В ролике певицы примерили соблазнительные наряды и выбирали довольно провокационные позы. Именно видео пользователи сети сравнили с популярным фильмом "50 оттенков серого".

Стоит отметить, что сторонники двояко восприняли новинку. Одни пользователи сети засыпали группу комплиментами, а вот хейтери нещадно раскритиковали ролик, назвав его "скучным и глупым".

Смотрите первый клип обновленной группы "ВИА Гра" – "Я полюбила монстра" (видео):

Напомним, что в августе на собственной свадьбе Анастасия Кожевникова заявила, что покидает группу "ВИА Гра". Звезда призналась, что начинает сольную карьеру, в чем ей поможет муж. Место вокалистки заняла российская певица Ульяна Синецкая.