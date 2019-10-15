Группа Vivienne Mort объявила о творческой паузе: детали

Популярная украинская группа Vivienne Mort ошеломила поклонников неожиданным заявлением. Артисты анонсировали выступление в Октябрьском дворце и объявили, что берут творческую паузу.

Соответствующее объявление музыканты разместили на официальной фейсбук-странице. Участники Vivienne Mort подчеркнули, что дадут ряд концертов, после чего прекратят свою деятельность на неопределенный срок. Среди запланированных мероприятий коллектива – выступление в Октябрьском дворце, который состоится 14 мая 2020 года. Концерт группа символически назвала " Vivienne Mort. Fin de la première partie", что ознаменует завершение первого этапа их творчества.

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"Мы хотим обойтись без пафосных заявлений и надеемся, что эта новость не будет принята вами трагически. Vivienne Mort даст ряд концертов полным составом и возьмет паузу на неопределенный срок. Здесь должно быть классическое приглашение с призывом не пропустить этот концерт, а мы просто от себя скажем, что в последнее время редко выступали полным составом, очень по этому соскучились, хотим встретиться с вами и спеть вместе", – говорится в официальном заявлении.

Сейчас журналисты LifeStyle 24 связались с представителями коллектива, чтобы узнать детали творческой паузы музыкантов.

Что известно о Vivienne Mort?

Популярная инди-рок-группа, которая покоряет отечественный шоу-бизнес с 2007 года. Основательницей коллектива является харизматичная артистка Даниэла Заюшкина. Состав группы много раз менялся, а сейчас, кроме солистки, в него входят Глеб Процив, Александр Лежнев и Александр Булюк.

За годы существования группа записала 6 студийных альбомов, с которыми выступала на сольных концертах и популярных фестивалях. Также коллектив принял участие в национальном отборе Евровидения-2017. Там Vivienne Mort исполнила песню "Иней", однако не сумела пройти в следующий этап вокального конкурса.

Смотрите выступление Vivienne Mort на нацотборе Евровидения-2017: видео