Группа "Время и Стекло" презентовала песню, которая стала саундтреком к "Я, Ты, Он, Она"

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Группа "Время и Стекло" – "Финальные титры"
Группа "Время и Стекло" – "Финальные титры" / Facebook / @vremyaisteklo

Популярная украинская группа "Время и Стекло", которая является одним из проектов Потапа, порадовала поклонников музыкальной новинкой. Артисты презентовали чувственную и романтическую песню "Финальные титры".

Как артисты рассказали  ТСН, их песня о том, как двое людей не могут больше жить вместе, но и расстаться не решаются. Сама же композиция "Финальные титры" была написана еще до съемок комедии "Я, Ты, Он, Она", она за содержанием гармонично дополнила сюжет киноленты.

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Известно, что слова романтической песни принадлежат Потапу. А вот музыку к треку "Финальные титры" написал участник группы Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний).

Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара людей, которые любят друг друга и по каким-то причинам не могут быть вместе, но не могут и расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад,
– отметил Позитив.

"Так случилось, что я поставила ее демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком. Удивительно, как точно и глубоко она пересказывает содержание фильма на языке музыки. Но, чтобы на 100% прочувствовать атмосферу, нужно сначала посмотреть "Я, Ты, Он, Она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры", – добавила Надежда Дорофеева, которая сыграла одну из главных ролей в комедии.

Слушайте новую песню группы "Время и Стекло" – "Финальные титры" (аудио):

К слову, группа "Вемя и Стекло" – не единственные музыканты, которых вдохновил сюжет зажигательной комедии. "Антитела" записали и уже презентовали клип к песне "LEGO", ставший саундтреком к "Я, Ты, Он, Она".

Премьера киноленты состоялась 27 декабря. По сюжету, после 10 лет супружеской жизни главные герои, которых сыграли Владимир Зеленский и Настя Короткая, решают развестись. Пара имеет "запасные" варианты – новых любимых, с которыми хотят начать роман. И неумолимая судья дает супругам еще один шанс, поэтому они должны прожить месяц под одной крышей.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Надя Дорофеева
Источник: Lifestyle
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