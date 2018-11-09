Группа "Время и Стекло" презентовала ритмичную песню "Песня про лицо", которая разочаровала сеть

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Група" Время и Стекло "– текст и слушать "Песню про лицо"
Група" Время и Стекло "– текст и слушать "Песню про лицо"

Украинская группа "Время и Стекло" продолжает удивлять своих поклонников. Музыканты представили новую песню "Песня про лицо". Однако ритмичный трек большинство пользователей сети не полюбили.

После триумфального дуэта солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой с Монатиком, все поклонники ожидали такой же зажигательной новинки от коллектива. Однако результат, который представили музыканты, отнюдь не понравился меломанам.

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Трек "Песня про лицо" появился сразу с мультипликационным роликом, в котором красное авто ездит по улицам города. Видео напоминало кадры из компьютерной игры. В самой же песни Надя Дорофеева и Позитив пели о себе.

За считанные часы больше, чем 100 тысяч пользователей сети посмотрели видео. Более 2,8 тысячи людей не полюбили ролик, а хейтеры активно прокомментировали услышанный трек. "Официально признаю: это их самый убыточный трек", "На самом деле песня не задела, который уже раз подряд", "Люблю вашу группу, но вы меня разочаровали", "Если честно, "Время и Стекло" скатились вниз", "Эта песня совсем не нравится, просто фу", "Извините, но песня – полнейшее де**мо", – написали поклонники группы.

Слушайте новую песню группы "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

 

Группа "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст новой песни

Эус. Деус. Double. Trouble.
Мчится. Красный. В нем два хулигана.
Одна длинноногая
Икона стиля,
А другой –
Икона музыки. 
В машине шпилит
Время и Стекло
Время, Время и Стекло. 
А в машине шпилит
Группа "Время и Стекло".
Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол.

А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так, что
Каждый сам себе своё что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Татататататанцуй!
С татататаким лицом, 
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь.

Ой, всё!
Мамамамастер наколи мне масти,
Чтобы все от зависти открыли свои пасти.
Коли тату, кольщик, 
Колоколокольчик,
Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
Я закрою партаки
Новым модным шмотом.
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полёте Virtual Reality.
А у меня с*ка не маленький.

А вот эта музыка 
Нас с тобой загрузит так, что
Каждый сам себе своё что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Татататататанцуй!
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь.
Ой, всё! Татататататанцуй!
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь. Ой, всё!

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Надя Дорофеева
Источник: 24 Канал
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