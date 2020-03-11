Группа "Время и Стекло" распалась – официальное заявление артистов

Украинская группа "Время и Стекло", которая входила в продюсерский центр MOZGI Entertainment, объявила о завершении карьеры после десяти лет творчества. Известно, что срок их контракта завершился в 2015 году, но они его продлили еще на 5 лет. 11 марта музыкальная группа официально распалась.

Об этом заявили сами члены группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Александр Завгородний (Позитив). Официальное заявление появилась на официальной инстаграм-странице Алексея Потапенко – одного из основателей MOZGI Entertainment, а также на ютуб-канале группы. Видео называется "Наше Время истекло ...".

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"Вчера мы выпустили последний колип группы "Время и Стекло". Это был наш большой отрезок жизни, который сделал нас счастливее, добрее, вырастил нас как артистов. Мы просто продолжаем свой путь и нет ничего такого плохого в том, что каждый из нас как личность, индивидуальность может продолжить свой путь дальше. Мы действительно чувствуем, что в этой группе мы сделали максимально все. Все это делалось для вас, все это делалось вместе с вами, благодаря вам. Мы вас очень любим, и у нас сумасшедший фанклуб, который мы также обожаем", – говорится в заявлении артистов.

Вместе с тем, Дорофеева и Завгородний объявили, что в ближайшие полгода они будут готовиться к крупнейшему событию в их жизни – к последнему концерту "Время и Стекло", который состоится 11 сентября во Дворце Украина.

Смотрите прощальное видео группы "Время и стекло":

Первые догадки о распаде музыкальной группы появились накануне, 10 марта, когда коллектив выпустил музыкальное видео, в котором показал, как съемочная группа, так и артисты "Время и Стекло" будто прощались со своими поклонниками. Клип назывался "Навсегда/Никогда". Поклонники моментально отреагировали на новый трек, предположив, что эта работа стала последней в совместной музыкальной карьере: "Складывается впечатление, что группа скоро распадется. Ведь когда у них "выстрелила" песня "Имя 505", контракт подходил к концу. Это был 2015 год. И, кажется, они продлили контракт еще на 5 лет. Сейчас 2020", "Ваши песни сопровождали мои лучшие годы... Я понимаю, что это начало чего-то лучшего, но всеравно грустно".

Что известно о группе "Время и Стекло"?

Дуэт, который на протяжении 10 лет работал в жанре поп-музики, был создан в 2010 году. Первый трек Надя Дорофеева и Александр Завгородний выпустили 17 ноября 2010 года – "Так выпала Карта". Он быстро набирал популярность и всего за 10 дней занял пятое место по количеству просмотров на ютубе в рубрике "Мировые музыканты". За годы музыкальной карьеры их неоднократно признавали лучшей поп-группой на просторах украинского шоу-бизнеса. Сингл "Имя 505" в июне 2015 вошел в топ чарта iTunes и стал одним из крупнейших за всю карьеру "Время и Стекло".