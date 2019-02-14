Группу KAZKA обвинили в плагиате "Плакала": подробности и ответ автора

Популярная украинская группа KAZKA в 2018 году ошеломила успехом: их песня "Плакала" установила рекорд не только в Украине, но и за ее пределами. За несколько месяцев клип KAZKA просмотрели более 106 миллионов пользователей сети. Однако на днях группу обвинили в плагиате мелодии трехлетней давности.

О плагиате первым заявил украинский блогер Иван Рассел, который заметил сходство между "Плакала" и композицией Reborn исполнителя YOYA .

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YOYA - Reborn: слушайте трек

Это обвинение прокомментировал изданию ТСН автор музыки трека "Плакала" Сергей Ранов и объяснил, почему две композиции так похожи между собой.

Это все законно, чисто, это не авторский срезанный кусок какой-то авторской песни. Это Royalty Free Samlpes из банка сэмплов, которые продаются во всем мире, их может использовать любой человек. Неважно, когда трек вышел – раньше или позже. И этот семпл может быть в десятках тысяч песен,

– заявил Ранов.

KAZKA – Плакала: слушайте песню