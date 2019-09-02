Грузия манит туристов старинными городами в скалах: живописные фото и видео

Среди направлений туризма в Грузии, особенно популярных среди украинцев остаются старинные города в скалах. Городища прекрасно сохранились и расскажут немало о жизни людей, которые ходили по планете еще до нашей эры.

Мост в старинной части Тбилиси называют произведением современной архитектуры. Прозрачная плотина на 150 метров протянулась через самую большую реку Грузии – Куру.

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Рядом – президентский дворец и здание Министерства внутренних дел. Все эти здания прозрачны. Но стеклянные сооружения современников не сравнить с творением рук представителей древних цивилизаций.

Всего лишь в 100 километрах от Тбилиси расположен античный скальный городок Уплисцихе, основанный в третьем веке до нашей эры. По словам историков, там было по меньшей мере 700 пещер, но большинство разрушило большое землетрясение. Сейчас осталось 150.

Удивительный пейзаж скального города Уплисцихе: смотрите фото

Долгие десять веков в скальном городище располагалась резиденция грузинских монархов. Здесь жила самая известная правительница Грузии – царица Тамара.

На грузинском название города звучит как Усплисцихе, что в переводе означает "Божья крепость". Действительно, в течение многих веков эти пещеры оберегали местных от нашествия опасных врагов.

Я потрясена. Попадаешь в такие места и понимаешь, какие это вековые цивилизации, культура. Представляете, выдолбить вот это из камня. Фантастика,

– прокомментировала Татьяна Витязь, туристка из Украины.

А вот старинный город-монастырь Вардзия был основан в 12 веке. Сам монастырь часто служил укрытием для жителей ближних поселений. Там могло уместиться до 50 тысяч человек.

Пещерный монастырь Вардзия: смотрите фото

В это трудно поверить, но в 12 веке город в скалах даже имел водопровод.

И это – не единственные подобные старинные городища в Грузии. Еще есть пещерный монастырь Давид-Гареджи, датированный шестым веком.

Пещерный монастырь Давид-Гареджи: смотрите фото

Все три городища внесены в мировое наследие ЮНЕСКО.