Грузия откроет границы и будет принимать туристов с 1 июля
Грузия с 1 июля откроется для иностранных туристов. Местная власть начинает поэтапно снимать ограничения, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.
Об открытии границ заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, информирует "Эхо Кавказа".
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В четверг, 7 мая, на заседании правительства Георгий Гахария рассказал, что их граждане смогут путешествовать уже с 15 июня в рамках страны, а иностранных туристов страна будет принимать с 1 июля.
С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами,
– заявил Гахария.
Премьер-министр также отметил, что в Грузии уже накопился опыт по работе отелей в условиях карантина.
Какова ситуация с коронавирусом в Грузии?В Грузии зарегистрировали 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 9 человек умерло и 275 выздоровели.