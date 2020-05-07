Грузия откроет границы и будет принимать туристов с 1 июля

Грузия с 1 июля откроется для иностранных туристов. Местная власть начинает поэтапно снимать ограничения, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Об открытии границ заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, информирует "Эхо Кавказа".

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В четверг, 7 мая, на заседании правительства Георгий Гахария рассказал, что их граждане смогут путешествовать уже с 15 июня в рамках страны, а иностранных туристов страна будет принимать с 1 июля.

С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами,

– заявил Гахария.

Премьер-министр также отметил, что в Грузии уже накопился опыт по работе отелей в условиях карантина.

Какова ситуация с коронавирусом в Грузии?В Грузии зарегистрировали 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 9 человек умерло и 275 выздоровели.



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