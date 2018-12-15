"Гуцулка Ксеня": в сети опубликовали первый трейлер украинской комедии

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Комедия "Гуцулка Ксеня": трейлер и сюжет
Комедия "Гуцулка Ксеня": трейлер и сюжет / Facebook @modernovamelodrama

Украинское кино стремительными темпами развивается. Зрителям предлагают посмотреть тизер к еще одной новинке – комедии "Гуцулка Ксеня". Премьера фильма запланирована на 7 марта 2019 года.

Известно, что сюжет зажигательного фильма создан по мотивам произведений Ярослава Барнича. Адаптировала сценарий для киноленты и воплотила его в жизнь талантливая Елена Демьяненко.

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В центре комедии – молодой парень Яро, который живет в Америке. Однако парень вынужден вернуться в Украину, ведь его отец перед смертью завещал 1 миллион долларов. И получить немалую сумму парень сможет только после бракосочетания с сознательной украинкой. Найти невесту парень решает в колоритной Ворохте.

Яркая комедия как будто снята не в Украине. Это отметили и пользователи сети после просмотра первого официального трейлера к фильму "Гуцулка Ксеня". Все потому, что над кинолентой работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), фрик-кабаре “Dakh Daughters”. Большую лепту в создание комедии внесла и популярная группа "ДахаБраха".

Первый трейлер к комедии "Гуцулка Ксеня": смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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