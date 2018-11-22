Гуляния на четыре дня: как пройдет свадьба Приянки Чопры и Николаса Джонаса

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram/ @priyankachopra

Самая ожидаемая свадьба Индии состоится уже в пятницу, 26 ноября. Известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" выйдет замуж за американского певца Ника Джонаса.

Согласно индийским традициям, свадьба должна продолжаться почти неделю, ведь в их стране есть много интересных обрядов, которые проходят за несколько дней до свадьбы. Поэтому в Приянки Чопры свадебная церемония продлится 4 дня.

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На индийском девичнике модели, который состоится 29 ноября, на ее руки и ноги будут наносить красивые узоры хной. К слову, свою первую предсвадебную вечеринку в европейском стиле Приянка отпраздновала в бутике Tiffany&Co в широком кругу.

Дівич-вечір Пріянки Чопри
Первый девичник Приянки Чопры​ / Instagram / @priyankachopra

Пріянка Чопра

Первый девичник Приянки Чопры в бутике Tiffany & Co / Instagram / @priyankachopra

На следующий день, 30 ноября, влюбленных ждет ритуал Сангит в древней крепости Mehrangarh, на который съедутся гости со всего мира. После этого их ждет музыкальная часть, во время которой пара с помощью особых движений покажет их историю знакомства.

 

1 декабря пройдет церемония Халди, во время которой на телах молодоженов нарисуют желтой куркумой особый знак. В Индии считают, что он будет защищать пару от злых духов и недругов. В воскресенье, 2 декабря, Приянку и Ника официально объявят мужем и женой во дворце Умайд-Бхаван, который является одним из крупнейших частных резиденций в мире. А 3 декабря пара по-христиански обвенчается и обменяется обещаниями. Вечером в Дели пройдет заключительная вечеринка по случаю празднования свадебной церемонии, на которую приглашены многие голливудские звезды.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Индия
Источник: 24 канал
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