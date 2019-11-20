Гвен Стефани надела топ от украинского дизайнера для съемок шоу "Голос": фото

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Гвен Стефани / www.gettyimages.com

50-летняя Гвен Стефани примерила блестящий топ из коллекции украинского дизайнера FROLOV на шоу "Голос" (The Voice), где она является одним из звездных наставников.

Фото певицы в корсете со стразами из коллекции весна-лето 2020 Иван Фролов опубликовал на официальной странице бренда в инстаграме.

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Яркий образ для съемок "Голоса" в Лос-Анджелесе подготовили стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хаэн, которые часто работают над "аутфитами" певицы Дженнифер Лопес.

Украинский дизайнер не скрывает счастья от того, что Гвен Стефани надела платье из его коллекции.

Перед началом работы над коллекцией я делаю большие исследования и готовлю мудборды на сотни страниц. Там всегда есть фото образов Гвен Стефани в 90-х и в начале 2000-х. Она впечатляет меня умением сочетать несочетаемое. Ее любимый прием – микс панка и голливудского шика. Гвен – легенда и икона стиля. Я счастлив, что исполнительница Do not Speak и It's My LIfe выбрала бра Frolov и соединила его с агрессивными камуфляжными штанами,
– заявил Иван Фролов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 


Гвен Стефани в топе украинского бренда FROLOV / NBC


Гвен Стефани в топе украинского бренда FROLOV / NBC

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
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