Гвен Стефани продала дом в Беверли-Хиллз за 21 миллион долларов: фото изнутри

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Гвен Стефани продала особняк
Гвен Стефани продала особняк / Коллаж: LifeStyle 24

Роскошная недвижимость мгновенно увеличивается в цене после того, как она стала собственностью известной звезды кино или музыкальной области. Именно так случилось с домом Гвен Стефани в Беверли-Хиллз. 50-летняя певица приобрела его за 13 миллионов долларов, а продала за 21 миллион долларов.

О том, что Гвен Стефани продала свой футуристический особняк сообщает издание Variety.

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Как отмечается в источнике, цена за особняк поп-дивы стартовала с 35 миллионов долларов, тогда, как она со своим мужем Гевином Россделом приобрела его в 2006 году за 13,25 миллиона долларов.

Однако реальному покупателю повезло сторговать приличную часть от суммы и получить более тысячи квадратных метров территории в престижном городке по 21,65 миллиона долларов.

Дом, который расположен на большом дворе, вмещает в себя 7 просторных спален и 10 ванных комнат. Также в особняке есть домашний кинотеатр, фитнес-зал, бассейн с джакузи и открытый бассейн. Интерьер каждой из комнат далек от стиля минимализм, поэтому счастливчику, который приобрел особняк повезло жить в особом помещении с цветными диванами, стенами, разукрашенными граффити, а также готовить завтраки на кухне с черно-белым дизайном.

Фото: Variety 

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Звездная недвижимость
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