Гвинет Пэлтроу до сих пор не живет со своим новым мужем: интересные детали

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Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак / Instagram/ @glamurama

После свадьбы Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака прошло около трех месяцев, однако пара до сих пор не живет вместе. Главным препятствием на пути к совместной жизни стали их дети.

Свадебная церемония 46-летней голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу и 48-летнего продюсера Брэда Фэлчака состоялась 29 сентября. Однако, как сообщает The Daily Mail, пара до сих пор не начала жить под одной крышей.

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Препятствием на пути к сладкому послесвадебному периоду, который они должны проводить вместе, стали их дети от предыдущих браков. К слову, у Гвинет есть двое детей от бывшего мужа. Ее муж Брэд тоже воспитывает сына и дочь от экс-супруги.

Оскароносная актриса сказала, что их раздельная брачная жизнь обоснована тем, что она никогда раньше не воспитывала чужих детей.

Я никогда не была мачехой и не знаю, как это делать,
– прокомментировала ситуацию Гвинет.

К слову, актриса до сих пор поддерживает тесную связь со своим бывшим мужем Крисом Мартином. Также она сказала, что он до сих пор имеет свою комнату в ее доме.

Теги: LifeStyle Голливуд Гвинет Пелтроу Звездные свадьбы
Источник: Lifestyle
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