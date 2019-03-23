Гвинет Пэлтроу начала продавать провокационное БДСМ-белье: фото

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Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу / www.gettyimages.com

После немалых скандалов относительно интернет-магазина голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Goop, лайфстайл платформа звезды запустила продажу БДСМ-белья.

Так, интернет-магазин знаменитости начал продавать коллекцию провокационного белья (стоимость которого более 600 долларов) от бренда Fleet Ilya, чтобы воплотить сексуальные фантазии покупателей в реальность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"То, из чего сделаны БДСМ-фантазии", – говорится в описании пикантных товаров британской марки. Что интересно, на платформе Goop также предлагают приобрести кнут за 240 долларов.

goof
Скриншот / shop.goop.com

Добавим, что Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы относительно продуктов, которые продает на своем сайте.

Так, ранее 24 канал писал о том, что витамины для беременных и кормящих женщин, которые она продавала на собственном сайте, превысили рекомендуемые дозировки. Витамины под названием The Mother Load, по мнению гинекологов и эндокринологов, содержат большое количество витамина A, который может навредить как матери, так и ребенку. Также специалисты крупнейшего портала о беременности в США Baby Center отмечают, что медицинский препарат может привести к серьезным внутриутробным порокам во время беременности.

Тогда представители сайта Goop в свою очередь ответили на заявление и отметили, что витамины The Mother Load абсолютно безопасны и не вредят беременным и кормящим матерям, если они не будут принимать в своем рационе слишком много моркови, которая содержит витамин A.

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Теги: LifeStyle Эротика Гвинет Пелтроу
Источник: 24 Канал
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