Гвинет Пэлтроу надела ретро-платье 1963 года: фото
Пока все голливудские модницы ошеломляют мир новинками из коллекций легендарных брендов, Гвинет Пэлтроу решила надеть ретро-платье. На торжество она пришла в наряде, созданном в 1963 году.
В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремело одно из самых престижных кинособытий года – церемония награждения премиями Эмми-2019. На красной дорожке успели покрасоваться знаменитые модницы, которые примеряли платья, сшитые специально для этого знакового события. Однако не все актрисы демонстрировали фэшн-новинки.
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Так, Гвинет Пэлтроу решила выбрать платье из винтажной коллекции бренда Valentino. Актриса примерила платье, которое в 1963 году создал основатель легендарной марки одежды Валентино Гаравани. Наряд состоял из черного топа, серебристой юбки и авангардных рукавов. Образ роскошная Гвинет Пэлтроу дополнила босоножками на каблуке и идеальной укладкой волос.
Гвинет Пэлтроу на церемонии Эмми-2019 / Instagram / @bradfalchuk
Гвинет Пэлтроу с мужем / Instagram / @gwynethpaltrow
Гвинет Пэлтроу – не единственная звезда, которая решается примерить ретро-образы. В феврале 2019 года Ким Кардашян пришла на съемки телешоу в платье из винтажной коллекции Thierry Mugler. Как и Гвинет, знаменитость выглядела непревзойденно.
Ким Кардашян / Instagram / @thekkwdaily
Ким Кардашян в винтажном платье / Instagram / @thekkwdaily